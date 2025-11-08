Программу намерены обновить к юбилею Золотого кольца России в 2027 году.

В рамках туристического проекта «Москва Владимирская область» разработали десять разноплановых маршрутов для гостей из столичного региона.Об этом сообщает «МК Владимир». Варианты рассчитаны на людей с разными интересами — речь о банном, экологическом, культурно-историческом и гастрономическом туризме.Кроме того, в 2027 году ожидается празднование юбилея Золотого кольца России. К нему туриндустрия региона уже начала готовиться к нему. Планируется организовать маршруты от признанных центров гостеприимства — Владимира и Суздаля в близлежащие города, в том числе в Муром, Гусь-Хрустальный, Александров и так далее. Пешеходный маршут хотят проложить по нацпарку «Мещёра».Как сообщалось ранее, по данным за восемь первых месяцев 2025 года.