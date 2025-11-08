Семейство кабанов из Клязьминско-Лухского заказника попало на видео во время прогулки по экологической тропе «Тропою Могучего зубра». Ролик опубликовала пресс-служба правительства

Семейство кабанов из Клязьминско-Лухского заказника попало на видео во время прогулки по экологической тропе «Тропою Могучего зубра». Ролик опубликовала пресс-служба правительства региона. «Проверка пройдена, животные остались довольны и приглашают всех в гости к Зубрам», – прокомментировали кадры в дирекции особо охраняемых природных территорий. Напомним, ранее в этом же заказнике фотоловушка зафиксировала рождение двух зубрят. Белый