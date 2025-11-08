Он просит проверить информацию о нарушениях экологического законодательства под деревней Рождество Владимирской области.

Следственные органы Владимирской области проверят данные о якобы имевших место нарушениях природоохранного законодательства в регионе: в Сети размещена информация о загрязнении реки Пекша под деревней Рождество.О проверке сообщает Информационный центр Следственного комитета России. В информации, которую предстоит проверить, сказано, что реку не один год будто бы загрязняет биологическими отходами одно из фермерских хозяйств. Последствиями становится загрязнение Пекши и гибель фауны.Главе регионального Следственного управления СК России Артёму Кулакову руковолство СК поручило доложить о промежуточных итогах процессуальной проверки.Ранее