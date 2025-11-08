Журналист ГТРК Эдуард Петров ссылается на собственные надёжные источники.

Начальник управления МВД России по Владимирской области Владимир Медведев предположительно отправлен в отставку.Об этом сообщил в журналист ГТРК Эдуард Петров, ведущий телепрограммы «Честный детектив», ссылаясь на надёжные источники программы.По его данным, перестановки в российском силовом блоке случились ещё 5 ноября и коснулись, кроме Владимирской области, руководителей правоохранительных органов в Карелии, Херсонской области, на Сахалине и др. Что касается деятельности Владимира Медведева, к ней, по данным Петрова, было немало вопросов, в том том числе касались они ситуации в Суздале и Муроме.Официальных сообщений о кадровых решениях от МВД пока нет. По данным местных СМИ, Владимир Медведев давно не фигурировал нигде публично и мог находиться в отпуске.Как сообщалось ранее,