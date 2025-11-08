Во Владимирской области вновь зафиксировано загрязнение реки Пекши в Петушинском районе биологическими отходами. По факту происшествия начала работу природоохранная прокуратура.

Во Владимирской области вновь зафиксировано загрязнение реки Пекши в Петушинском районе биологическими отходами. По факту происшествия начала работу природоохранная прокуратура. Специалисты провели совместный осмотр береговой линии с представителями Рыбнадзора, регионального министерства экологии и местной администрации. Отобраны пробы воды для лабораторных исследований, устанавливаются причины и источник загрязнения. Интерес к ситуации проявил и председатель Следственного комитета России