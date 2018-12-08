Президент России Владимир Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с днем рождения. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с днем рождения. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля. Президент пожелал Алисе Бруновне здоровья и вдохновения, отметив ее редкие талант и обаяние, а также уникальность ее актерских работ.Народной артистке, лауреату Госпремии РФ Алисе Фрейндлих сегодня исполнилось 84 года. Она родилась в Ленинграде в 1934 году в семье актера Бруно Фрейндлиха. Пережила блокаду и бомбежки Северной столицы, преследование немцев. Фрейндлих по выбору читателей журнала "Советский экран" стала актрисой года-1977 после выхода фильма "Служебный роман". Также среди знаковых работ актрисы — "Д'Артаньян и три мушкетера", "Соломенная шляпка", "Сталкер", "Жестокий романс", "Женская логика" и другие.Спектакли с участием актрисы выходили в театрах имени Комиссаржевской, имени Ленсовета, в БДТ имени Товстоногова. Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.