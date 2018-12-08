В рамках 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА в гостях уступил испанской Басконии со счетом 73:76 (21:21, 17:19, 17:15, 18:21). Это поражение стало для армейцев вторым в турнире.

В рамках 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА в гостях уступил испанской "Басконии" со счетом 73:76 (21:21, 17:19, 17:15, 18:21). Это поражение стало для армейцев вторым в турнире.Самыми результативными в составе ЦСКА оказался форвард Алек Питерс, набравший 20 очков. У победителей Винсент Пуарье принес в копилку команды 18 баллов.Красно-синие занимают третье место в турнирной таблице Евролиги. "Баскония" располагается на 12-й строчке. В следующем туре ЦСКА сыграет дома с подмосковными "Химками". Встреча состоится 13 декабря.