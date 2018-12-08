В словацкой Поклюке продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Финка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку на 7,5 км. Лучшая из россиянок Евгения Павлова заняла восьмое место.

В словацкой Поклюке продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Финка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку на 7,5 км. Лучшая из россиянок Евгения Павлова заняла восьмое место.Лидер сборной Финляндии и обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен провела прекрасную гонку. Не допустив ни одного промаха Кайса пробежала спринт за 20:08.1, одержав очередную победу. На втором месте итальянка Доротея Вирер. Бронза у француженки Жюстин Бреза.Очень хорошо выступили дебютантки сборной России Евгения Павлова и Маргарита Васильева. Девушки безупречно стреляли, быстро двигались по трассе и лишь небольшая усталость на финише не позволила им претендовать на места в пятерке. Тем не менее 8 место Павловой и 13 Васильевой – очень хороший результат. Особенно перед гонкой преследования, которая запланирована на воскресенье.Ирина Старых допустила один промах и заняла 12 место. Валерия Васнецова, как и в индивидуальной гонке, стреляла чисто, но его немного не хватило скорости. У Валерии 21 место. Два промаха при стрельбе стоя отбросили на 48 места лидера нашей сборной Екатерину Юрлову-Перхт. Неудачно выступила Ульяна Кайшева, занявшая 70 место.