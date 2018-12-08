Заявления о блокаде Россией Керченского пролива для украинских судов опровергли в российской погранслужбе.

Заявления о блокаде Россией Керченского пролива для украинских судов опровергли в погранслужбе РФ.Выступая на брифинге в Москве, первый замруководителя департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ вице-адмирал Алексей Вольский отметил, что через Керченский пролив за сутки проходят до 150 судов. Всего за последние восемь месяцев через Керченский пролив прошли почти 19 тысяч судов, из них осмотрены чуть более двух тысяч — 12%. И только 870 из них следовали в украинские порты.Речи о "морской блокаде украинских портов" идти не может, считает Вольский.Вице-адмирал напомнил, что украинские корабли, задержанные 25 ноября в Черном море, нарушили требования прохода Керченского пролива, которые действуют уже почти 20 лет. Причем изначально украинские моряки заявляли, что проходить Керченский пролив не планируют.Ранее сообщалось, что 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных судов через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.