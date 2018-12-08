Порошенко предложил западным странам ввести в отношении России жесткие ограничительные меры. В частности, запретить вход в европейские и американские порты российским кораблям.

Президент Украины Петр Порошенко предложил западным странам ввести в отношении России жесткие ограничительные меры. В частности, запретить вход в европейские и американские порты российским кораблям. Это предложение прозвучало во время интервью украинского президента телеканалу Fox News.Обострение отношений между Украиной и Россией произошло на фоне инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных судов через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.В ответ Порошенко ввел в стране военное положение и ограничил въезд на территорию Украины для мужчин с российским гражданством от 16 до 60 лет. "Хотел бы увидеть крупное присутствие НАТО в Черном море", — заявил Порошенко во время интервью. И добавил, что планирует отправить военные корабли в ответ на "блокирование Россией Керченского пролива".Ранее Россия неоднократно заявляла, что не препятствует свободному судоходству в Керченском проливе. Так, первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ Алексей Вольский заявил, что никакой "так называемой блокады нет". Вице-адмирал напомнил, что украинские корабли, задержанные 25 ноября в Черном море, нарушили требования прохода Керченского пролива, которые действуют уже почти 20 лет. Причем изначально украинские моряки заявляли, что проходить Керченский пролив не планируют.