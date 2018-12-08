Акт братания украинского президента с эсэсовцами не должен остаться безнаказанным, считает депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.

Акт братания украинского президента с эсэсовцами не должен остаться безнаказанным, считает депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.Фотография президента Украины Петра Порошенко рядом с солдатом в форме с эмблемой 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова" (череп со скрещенными костями) была опубликована в Facebook."Страны ЕС обязаны отреагировать на инцидент", — заявил Козенко.Говоря об отношении к украинскому президенту в Европе, депутат привел в пример русскую поговорку "посади свинью за стол, она и ноги на стол". Козенко уверен, что Евросоюз обязан привлечь Порошенко к ответственности за фотографию с фашистской символикой.В ведении войск СС (Schutzstaffel) во время Второй мировой войны находились концентрационные лагеря, в которых погибли миллионы людей. Нюрнбергский трибунал признал всех членов СС военными преступниками.