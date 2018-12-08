Известная итальянская фигуристка Каролина Костнер получила серьезную бытовую травму. Действующая чемпионка мира едва не сломала ногу. Причиной стало неудачное движение на лестнице и последовавшее за этим падение спортсменки, которая теперь передвигается на костылях.

Известная итальянская фигуристка Каролина Костнер получила серьезную бытовую травму. Действующая чемпионка мира едва не сломала ногу. Причиной стало неудачное движение на лестнице и последовавшее за этим падение спортсменки, которая теперь передвигается на костылях.Костнер сама сообщила о травме ноги в своем аккаунте с социальной сети Instagram: "Вот что такое называется "неудачей": будничное падение с лестницы – и, как минимум, неделю я буду передвигаться при помощи костылей".Посмотреть эту публикацию в InstagramQuando si dice sfortuna!! Una banale caduta dalle scale e per una settimana mi toccano stampelle e tutore!!!