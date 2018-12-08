Субботнюю программу 17 тура российской премьер-лиги продолжил матч в Москве. ЦСКА принимал красноярский Енисей и одержал победу с результатом 2:1.

Субботнюю программу 17 тура российской премьер-лиги продолжил матч в Москве. ЦСКА принимал красноярский "Енисей" и одержал победу с результатом 2:1.Армейцы очень мощно начали. Уже на четвертой минуте Георгий Щенников ударом с 16 метров поразил ворота сибиряков. На 15 минуте Никола Влашич после передачи Федора Чалова забил второй мяч. Вскоре сам лучший бомбардир премьер-лиги Чалов мог забивать, но не использовал два выгоднейших момента. На перерыв команды ушли при счете 2:0.В начале второго тайма получил травму защитник ЦСКА Родриго Бекао. И вскоре гости сумели отыграть один мяч. Гол на счету Павла Комолова. А на 62 минуте преимущество ЦСКА могло и вовсе растаять. За снос Эдуарда Саркисова в ворота армейцев был назначен пенальти. Но Валерий Кичин пробил в штангу.После этого эпизода ЦСКА обрушился на ворота Давида Юрченко. Но забить третий мяч не получилось. Армейцы выиграли 2:1 и, набрав 30 очков, занимают третье место. "Енисей" с 10 очками замыкает таблицу.