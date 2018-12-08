Помимо продовольствия, материалов и оборудования, доставленных в субботу на Международную космическую станцию (МКС), американский грузовой космический корабль Dragon (Дрэгон) компании SpaceX доставил экипажу угощения к рождественскому столу, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

"Грузовик" Dragon (SpaceX) доставил на МКС рождественские угощения — копченую индейку, сладкий картофель, фасоль, фруктовый кекс. 25 декабря у экипажа МКС будет выходной.Однако не все смогут отведать праздничных яств, 20 декабря россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор вернутся на Землю, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что экипаж МКС осуществил с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2 захват американского грузового космического корабля Dragon ("Дракон", компания SpaceX)."Грузовик" доставил на орбиту 2,5 тонны грузов, сюда же входят жидкий метан и модули для дозаправки. Впервые эта операция будет проведена в 400 километрах от Земли.