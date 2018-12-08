В городе Братске Иркутской области автобус наехал на металлическое ограждение, в результате девять человек пострадали.

В городе Братске Иркутской области автобус наехал на металлическое ограждение, в результате девять человек пострадали. О происшествии СМИ сообщил представитель ГИБДД России.Как уточняется, в 19:20 по местному времени (14:20 по времени Москвы) на территории лесоперерабатывающего предприятия в Братске водитель автобуса, не справившись с управлением, наехал на металлическое ограждение. В момент аварии в автобусе находились 30 рабочих предприятия, передает РИА Новости.В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили травмы. Им была оказана медицинская помощь, после чего их отправили на амбулаторное лечение.