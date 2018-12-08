Семнадцатый тур российской премьер-лиги продолжился в Москве. Чемпион страны Локомотив принимал Оренбург. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Семнадцатый тур российской премьер-лиги продолжился в Москве. Чемпион страны "Локомотив" принимал "Оренбург". Хозяева одержали победу со счетом 2:1.Первая острая атака оренбуржцев стала голевой. Алексей Сутормин вывел к воротам хозяев Марко Деспотовича, и тот переиграл Гильерме Маринато. Конечно, такой поворот событий не устроил "Локомотив". Чемпионы создали у ворот Александра Добвни несколько опасных моментов, которые остались нереализованными. Не использовали свои возможности и гости.Во втором тайме тренер "Локомотива" Юрий Семин выпустил на поле Федора Смолова и Маноэла Фернандеша. Хозяева усилили натиск. Но и "Оренбург" мог забить второй мяч. И все же москвичи не только отыгрались, но и добились волевой победы.На 76 минуте Джефферсон Фарфан после навеса Фернандеша сумел нанести точный удар по воротам Довбни. Окрыленные этим успехом "железнодорожники" пошли вперед и через пять минут добились нового успеха. Гжегож Крыховяк навесил Фарфан пробил. Первый удар перуанца вратарь оренбуржцев отразил, но последовал и второй."Локомотив" выиграл 2:1 и, набрав 28 очков, поднялся на четвертое место. У "Оренбург" 22 очка и 7 место. Однако команда с берегов Урала имеет матч в запасе.