Матчем в Каспийске между дагестанским Анжи и московским Спартаком завершилась субботняя программа очередного, 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч получился весьма веселым, и гости забили в ворота хозяев три мяча, два из которых с пенальти – 3:0.

Матчем в Каспийске между дагестанским "Анжи" и московским "Спартаком" завершилась субботняя программа очередного, 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч получился весьма веселым, и гости забили в ворота хозяев три мяча, два из которых с пенальти – 3:0."Анжи" в этом сезоне, с одной стороны, испытывает гигантские финансовые сложности и буквально выживает, а с другой – преподносит сюрпризы, типа гостевой победы над "Динамо" (1:0), домашних выигрыша у "Зенита" (2:1) и ничьей с "Рубином" (1:1). Стоит отметить, что на своем поле махачкалинцы по меньшей мере бьются изо всех сил.До 45-й минуты матча со "Спартаком" "Анжи" также не выглядел хуже гостей. Но пенальти, поставленный в самой концовке тайма и забитый Зе Луишем, изменил характер борьбы во второй половине. Дагестанцы помчались вперед, а позади стали допускать ошибки.Второй 11-метровый, впрочем, назначенный на 55-й минуте, был довольно спорным: судья принял решение указать на "точку", хотя игра рукой у хозяев не была очевидной. Теперь гол забил Луис Адриано. А на исходе встречи свой второй мяч в ворота "Анжи" провел Зе Луиш, сделавший счет крупным.