Партийный проект Здоровое будущее возьмет на контроль реализацию мер по борьбе с раком. Онкозаболевания стоят на втором месте в России в качестве причин смертности.

Партийный проект "Здоровоебудущее" возьмет на контроль реализацию мер по борьбе с раком. Онкозаболеваниястоят на втором месте в России в качестве причин смертности.Сейчас единороссы проводятанализ состояния онкологической службы. "Ожидается поступление информации смест о состоянии материально-технической базы, потребностях в оборудовании ипрепаратах онкологических служб", – проинформировал участников встречи на площадке"Качество жизни" XVIII съезда "ЕР" руководитель направления партийного проекта"Здоровое будущее", член комитета Госдумы по охране здоровья НиколайГерасименко.Важно выявлять заболевания на ранних стадиях,сказал депутат. "Стоит задача увеличить раннее выявление до 63%, что являетсяочень серьезной целью. Это даст большой толчок к уменьшению смертности средионкологических больных", – отметил Герасименко и напомнил: президентом России поставленазадача увеличить среднююпродолжительность жизни в стране до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году – до 80лет.Еще одна проблема –доступность обезболивающих средств. "Это известная проблема для больных врегионах, особенно когда речь идет о третьей-четвертой стадиях заболевания", – отметилГерасименко.Он также напомнил, что "ЕдинаяРоссия" много сделала и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, способствоваласнижению младенческой смертности.Накануне, 7 декабря в Москве открылся XVIII съезд"Единой России". На форум съехались более трех тысяч делегатов игостей. В первый день работали три дискуссионные площадки –"Обновление", "Открытость" и "Лидерство". Сегодняобсуждение идет на площадках "Экономика роста", "Качествожизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитиесельских территорий".