Американский космический корабль Dragon (Дрэгон) в субботу успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Экипаж МКС осуществил с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2 захват американского грузового космического корабля Dragon ("Дракон", компания SpaceX), передает "Интерфакс"."Грузовик" доставил на орбиту 2,5 тонны грузов, сюда же входят жидкий метан и модули для дозаправки. Впервые эта операция будет проведена в 400 километрах от Земли.SpaceX отправляла ракету-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon уже 16 раз. "Грузовик" пробудет в составе МКС 5 недель, спустя которые он приводнится в Тихом океане с результатами исследований, передает ТАСС.