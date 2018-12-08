Утверждено решение о создании партийной комиссии по этике в Единой России. В ее состав могут войти первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, глава Дагестана Владимир Васильев, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Утверждено решение о создании партийной комиссии по этике в "Единой России". В ее состав могут войти первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, глава Дагестана Владимир Васильев, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Решение о создании надпартийного органа — Комиссии Всероссийской политической партии "Единая Россия" по этике — было принято на пленарном заседании в рамках проходящего в подмосковном Красногорске XVIII съезда "Единой России". Практика предварительного и публичного обсуждения резонансных проектов и законов должна стать обязательной, сказал руководитель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что это делается для учета всего спектра мнений, а также для того чтобы не допустить принятия популистских решений или наоборот — бездумного запретительства. В том числе Медведев указал на необходимость закрепления в уставе партии этических норм.Говоря о будущем партии, Медведев отметил важность идеологии. Это благополучие человека, единство и суверенитет государства, лидерство для дальнейшего развития России. По мнению руководителя партии, каждый ее член обязан руководствоваться этими правилами как на работе, так и в жизни. Правила будут закреплены в Уставе партии, передает ТАСС.