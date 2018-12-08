В субботу 96-летний Народный артист СССР Владимир Этуш поправился и вышел на сцену Театра имени Вахтангова.

В субботу 96-летний Народный артист СССР Владимир Этуш поправился и вышел на сцену Театра имени Вахтангова. Как рассказал директор театра Кирилл Крок, спектакль "Бенефис" был отменен 25 ноября и перенесен на 13 декабря из-за болезни актера."Однако сегодня Владимир Абрамович сам вышел на замену: вместо спектакля "Посвящение Еве" решено было показать "Бенефис", — отметил Крок.Спектакль "Бенефис" 13 декабря тоже покажут зрителям, пишет ТАСС.