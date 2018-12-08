Первый замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности России вице-адмирал Алексей Вольский на брифинге в МИА Россия сегодня в субботу рассказал подробности провокации, организованной кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

Первый замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности России вице-адмирал Алексей Вольский на брифинге в МИА "Россия сегодня" в субботу рассказал подробности провокации, организованной кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Прямую трансляцию брифинга вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.Как заявил Вольский, основной целью нападок киевских властей является Керченский мост с момента начала его строительства."Регулярно звучали заявления различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост", — отметил Вольский.Корабли Украины по радио угрожали открыть огонь по пограничным кораблям ФСБ России с августа 2018 года, рассказал Вольский."Украинские пограничные катера заявляли о том, что, если к ним приблизятся российские корабли на дистанцию меньше 3,5 км, по ним будет открыт огонь на поражение", — пояснил Вольский.По словам Вольского, провокация в Керченском проливе со стороны ВМС УКраины – не первая. 24 октября бронекатера ВМС Украины "Лубны" и "Кременчуг" в Азовском море попытались сопроводить два иностранных судна."Очередная попытка провокационных действий заключалась в сопровождении в Керченский пролив из порта Мариуполь двух судов под флагом Болгарии ", — рассказал Вольский.Военные украинские моряки угрожали российским кораблям готовыми к бою артиллерийскими установками."Необходимо отметить, что россияне катерам ГПС и ВМС Украины не угрожали", — отметил Вольский.Действия киевских властей несут угрозу безопасности граждан России и свободе судоходства. В качестве примера, вице-адмирал привел захват моряков российского судна "Норд" 25 марта."Капитан Горбенко до сих пор удерживается украинскими властями", — сказал Вольский.Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября опасно маневрировали в территориальных водах России. Корабли были остановлены российскими пограничниками. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Президент Владимир Путин назвал события в Керченском проливе предвыборной провокацией президента Украины.