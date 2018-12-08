Неадекватный пешеход выбежал на проезжую часть и своими действиями мешал автомобилям двигаться по Липецкой улице на юге столицы. Оказавшиеся поблизости сотрудники газовой аварийно-спасательной службы справились с буяном.

Очевидец разместил в Сети видео со своего регистратора, запечатлевшего необычные события, происходившие, по словам автора ролика, в минувший вторник, 4 декабря, на Липецкой улице в Москве."С виду прилично одетый мужчина выбежал на проезжую часть и начал кидаться под колеса автомобилям", — поведал пользователь.Очередной "жертвой" буяна стал микроавтобус, на котором, судя по маркировке, передвигались сотрудники газовой аварийно-спасательной службы.Один из газовщиков вступил в схватку с неадекватным пешеходом и скрутил его после непродолжительного противостояния.Был ли передан хулиган полицейским – неизвестно.