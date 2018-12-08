На XVIII съезде партии Единая Россия в субботу делегаты одобрили ротацию членов Генерального совета.
На XVIII съезде партии "Единая Россия" в субботу делегаты одобрили ротацию членов Генерального совета.
Согласно Уставу политической организации, ежегодно не менее 15 процентов из 170 членов руководящего органа партии должны быть заменены.
В этот раз ротация составила 40 процентов. В Генсовет введено 72 человека, покинули его – 68. Заметную часть новых руководителей составляют представители первичных отделений "Единой России", пишет ТАСС.
Из широко известных политических деятелей места в Генсовете получили губернаторы Калининградской и Тюменской областей Антон Алиханов и Александр Моор, члены Совета Федерации Андрей Климов и Сергей Фабричный.
Голосование по составу Генерального совета было проведено в закрытом режиме.