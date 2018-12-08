Вооруженные силы Украины наращивают группировку сил у линии соприкосновения в Донбассе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают группировку сил у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.В частности, ВСУ размещают системы залпового огня в приграничных территориях. Так, возле Васюковки размещены 12 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", сообщил Марочко. По его данным, в районе Предтечина в 15 километрах от линии боевого соприкосновения украинские военные провели учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".Эскалация вооружения на территориях боевого соприкосновения противоречит Минским договоренностям и способствуют обострению ситуации в данном районе, считает Марочко. Он призвал сотрудников миссии ОБСЕ зафиксировать указанные нарушения в своих отчетах.