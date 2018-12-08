В польском Томашове продолжается третий этап Кубка мира по конькобежному спорту. Россиянин Денис Юсков одержал победу на дистанции 1500 метров.

В польском Томашове продолжается третий этап Кубка мира по конькобежному спорту. Россиянин Денис Юсков одержал победу на дистанции 1500 метров.Денис Юсков уверенно выиграл соревнования на "полуторке" с результатом 1.46,783. На втором месте японец Сейтаро Итиное. Третьим был спортсмен из Южной Кореи Мин Сеок Ким. Сергей Трофимов занял 10 место.Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 метров, пробежав спринт за 38,104 секунд. Победила австрийка Ванесса Херцог, бронза у американки Бриттани Боу. Ангелина Голикова и Дарья Качанова заняли четвертое и пятое места.