Актер Валерий Гаркалин стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Артист рассказал, как закатил истерику режиссеру Владимиру Меньшову, и от его повествования ведущая смеялась в голос.

Актер Валерий Гаркалин стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист рассказал, как закатил истерику режиссеру Владимиру Меньшову, и от его повествования ведущая смеялась в голос.Валерий гаркалин театральный и кино-актер. Причем его роль в комедии "Ширли-мырли" является для него знаковой. После выхода фильма Гаркалин был невероятно популярен. Валерий признался, что режиссер ленты Владимир Меньшов был невероятно требователен к актерам.Для начала режиссер никак не могу выбрать исполнителя главной роли. Пробовались, помимо Валерия Гаркалина, Никита Михалков и даже сам Владимир Меньшов. Наконец он остановил свой выбор на Гаркалине. Но артист, по его признанию, очень мучился, когда видел во время съемок, что Меньшов либо не находился возле камеры, как это принято, а если и сидел там, то с каменным лицом.Гаркалин не мог понять, нравится ли ему его игра или нет. И он периодически жаловался своей партнерше Инне Чуриковой, которая играла его мать. В итоге, артистка посоветовала Валерию откровенно поговорить с Владимиром. Тот преисполнился смелостью и решительно вышел в коридор, чтобы по-мужски разобраться. И тут как раз встретил режиссер."Вы не любите меня!" – крикнул ему в коридор гаркалин. Уже позднее Меньшов в признавался, что в тот момент, увидев крайне возбужденного актера, подумал, что он сломался, такое бывает в профессии, сошел с ума. И Меньшов не придумал ничего лучше, как упасть в ноги Гаркалина, обнять его за колени и спросить: "Как же я должен любить тебя?"Подуспокоившийся актер объяснил, что режиссер в конце дубля должен всегда находиться у камеры и ободряюще ему улыбаться. Меньшов так и делал. Но однажды, крикнув команду "Снято!", режиссер был не на месте. Тогда, видя, что Гаркалин его ищет глазами, Меньшов бросился к камере, при этом старательно широко улыбаясь. Артист так смешно рассказывал эту историю, что Лера Кудрявцева хохотала в голос.