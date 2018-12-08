Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем во Владивостоке. Адмирал принимал Барыс из Астаны и проиграл 1:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем во Владивостоке. "Адмирал" принимал "Барыс" из Астаны и проиграл 1:3.Уже на третьей минуте Константин Глазачев вывел "Адмирал" вперед. Но первый успех приморцев оказался их последним успехом. Гости забросили по шайбе в каждом из периодов – Патрис Кормье в первой и третьей 20-минутках, Даррен Диц – во втором. В итоге победа "Барыса" 3:1."Барыс" набрал 50 очков и укрепился на пятой позиции в Восточной конференции. "Адмирал" с 20 очками остался на последнем 13 месте.