Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиши продолжился в Магнитогорске, где местный Металлург принимал московский Спартак. Хозяева победили со счетом 7:3. Три шайбы забросил нападающий Магнитки Мэтт Эллисон.

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиши продолжился в Магнитогорске, где местный "Металлург" принимал московский "Спартак". Хозяева победили со счетом 7:3. Три шайбы забросил нападающий "Магнитки" Мэтт Эллисон.Спартаковец Робин Ганзл отличился на исходе первой минуты. Ник Шор довольно быстро восстановил равновесие, но "Спартак" снова вырвался вперед после гола Ярослава Дыбленко. Перелом наступил после десятой минуты. Нападающий "Магнитки" Деннис Расмуссен реализовал численное преимущество, а Григорий Дронов забросил третью шайбу в ворота москвичей. Гости заменили вратаря, но Александр Трушков оказался ненамного удачливее Никиты Беспалова. На исходе первого периоде Мэтт Эллисон "размочил" Трушкова.Во втором периоде Сергей Мозякин увеличил преимущество хозяев. Илья Зубов ответил точным броском по воротам Василия Кошечкина. Но Эллисон реализовал численное преимущество. В третьем периоде была заброшена одна шайба. Снова отличился Эллисон, установивший окончательный счет –победа "Металлурга" 7:3. "Магнитка" набрала 52 очка и занимает 4 место в Восточной конференции. У "Спартака" осталось 42 очка. Он пятый на Западе.