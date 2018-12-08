Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад может пропустить гонку преследования на проходящем в словенской Поклюке первом этапе Кубка мира. Лидер французской сборной хочет взять небольшую паузу после неудачи в спринте.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад может пропустить гонку преследования на проходящем в словенской Поклюке первом этапе Кубка мира. Лидер французской сборной хочет взять небольшую паузу после неудачи в спринте.Накануне Мартен Фуркад неожиданно для всех слабо выступил в спринте. Семикратный обладатель Кубка мира занял только 24 место. Из-за этой неудачи Мартен потерял лидерство в общем зачете. Фуркад не участвовал в субботней тренировке сборной Франции.Главный тренер французской сборной Венсан Виттоз сообщил, что Фуркад может пропустить воскресную гонку преследования. "Мартен попросил дать ему отдых. Ему нужно накопить силы. Предстоит контактная гонка, где многое решает стрельба. Поэтому пусть Мартен сам оценит свои возможности и решит. Во всяком случае, неудача в спринте не дает оснований говорить о спаде или потере формы. Ведь в четверг он выиграл индивидуальную гонку", — приводит слова Виттоза L’Equipe.