Председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион (Алфеев) призвал отменить запрет на размещение икон в салонах автомобилей.

Председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион (Алфеев) призвал отменить запрет на размещение икон в салонах автомобилей.Ранее агрегатор Яндекс-такси запретил размещать иконы в автомобилях бизнес-класса. По мнению митрополита, принимая такое решение, компания идет по пути стран Западной Европы, сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24"."Это вопрос, который должны решать собственники автомобилей", — считает митрополит. Он назвал практику запрета на иконы ошибочной и неправильной. Пассажира не должна смущать принадлежность водителя к определенной конфессии, указал Иларион.