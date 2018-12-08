Найдено тело мальчика, пропавшего в Оренбургской области в ноябре.

Найдено тело мальчика, пропавшего в Оренбургской области в ноябре. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.Заявление об исчезновении сына поступило в полицию от жительницы Сакмарского района Оренбуржья 19 ноября. В ходе поисковых мероприятий, в которых принимали участие сотрудники полиции, военнослужащие, волонтеры и водители-дальнобойщики, тело мальчика удалось обнаружить.Следователи уже установили картину преступления, а также задержали подозреваемого в убийстве. В отношении него следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в похищении и убийстве семилетнего школьника, которого искали с 2013 года, признался "оренбургский похититель".