Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости назвал баснями высказывание премьера Великобритании Терезы Мэй о затруднениях в работе российской разведки.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости назвал "баснями" высказывание премьера Великобритании Терезы Мэй о затруднениях в работе российской разведки."Все хорошо. Народ России может быть спокоен", - сказал Нарышкин.Ранее Мэй назвала высылку "сотрудников российских разведслужб" существенным подрывом "разведвозможностей России на ближайшие годы". Глава чешской Службы безопасности также сообщил о прекращении работы российской шпионской сети.По словам Нарышкина, Россия сожалеет о взаимной высылке российского и словацкого дипломатов, потому что сокращение дипломатического корпуса "вредно и одной, и другой стороне".В то же время, СВР обменивается данными по террористической деятельности с западными коллегами."Мы друг от друга не скрываем ничего, понимая общее зло. И что вместе нужно бороться", — отметил Нарышкин.