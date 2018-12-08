Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал российскому президенту Владимиру Путину о деталях военной операции израильских вооруженных сил вдоль границы его страны с Ливаном. Телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал российскому президенту Владимиру Путину о деталях военной операции израильских вооруженных сил вдоль границы его страны с Ливаном. Телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.Президент России в ходе беседы отметил: важно обеспечить стабильность в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). Владимир Путин также подчеркнул необходимость совершенствовать взаимодействие России и Израиля по военной линии.В ближайшее время намечен контакт экспертов министерств обороны двух стран в рамках совместной рабочей группы. Путин и Нетаньяху также условились проработать вопрос о проведении своей очередной личной встречи.Тем временем ливанское национальное информагентство NNA сообщило, что израильские военные открыли огонь в воздух близ "голубой линии" — границы Израиля и Ливана, признанной ООН, — в районе Курум Аль-Шарки восточнее ливанского поселения Мейс Аль-Джабаль.По данным СМИ, из-за сильного тумана военные Армии обороны Израиля поздно заметили машину ливанской армии, передает РИА Новости. Ливанские военные осуществляли плановое патрулирование вдоль пограничной линии.Армия Ливана и ЮНИФИЛ усилили патрулирование вдоль "голубой линии" после начала израильскими военными операции "Северный щит" по выявлению тоннелей "Хезболлах" в пограничной зоне. Цель усиления патрулирования — избежать инцидентов, способных вызвать рост напряженности в пограничном районе.Ранее, 17 сентября, над Средиземным морем был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. На борту самолета находились 15 российских военных, все они погибли. Самолет был сбит системой ПВО Сирии С-200, однако в российском Минобороны возложили вину за произошедшее на Израиль: в это время израильские самолеты атаковали объекты на территории Сирии, сирийские средства ПВО вели ответный огонь, и одна из сирийских ракет попала в российский самолет. Россия после этого инцидента приняла решение об отправке в Сирию своих зенитных ракетных комплексов С-300.