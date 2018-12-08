В ФРГ новым генеральным секретарем партии Христианско-демократический Союз (ХДС) избран лидер молодежной организации этой партии - 33-летний Пауль Цимиак. Он получил 63 процента голосов делегатов съезда партии в Гамбурге.

В ФРГ новым генеральным секретарем партии Христианско-демократический Союз (ХДС) избран лидер молодежной организации этой партии — 33-летний Пауль Цимиак. Он получил 63 процента голосов делегатов съезда партии в Гамбурге.Накануне новым председателем ХДС вместо канцлера Германии Ангелы Меркель, руководившей партией в течение 18 лет, избрали предыдущего генсека партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За нее проголосовали 517 из 999 делегатов съезда.В качестве своего преемника на посту генсека Крамп-Карренбауэр и предложила съезду кандидатуру Пауля Цимиака, передает "Интерфакс". Молодого политика, который родился в Польше и ребенком переехал вместе с родителями в Германию, считают представителем консервативного крыла партии. Сама Крамп-Карренбауэр, возможно, станет следующим канцлером Германии.