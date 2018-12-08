В ФСБ обратился житель Донецка, который опознал в задержанном после инцидента в Черном море сотруднике Службы безопасности Украины человека, пытавшего его в Бердянске

Житель Донецка опознал в задержанном после инцидента в Черном море сотрудника СБУ. Он уверен, что именно этот человек пытал его в Бердянске и причинил серьезный ущерб здоровью, поэтому обратился в ФСБ. В Донецке также заинтересовались данным фактом, правоохранительные органы попросили предоставить им соответствующие материалы.25 ноября 3 корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Требованиям российских властей они не подчинились. Корабли и моряки были задержаны, 3 из 22 человек были ранены.Российский лидер Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, передает РИА Новости.