В Военно-морских силах Украины около месяца назад появилось соединение морской пехоты, которое через небольшой промежуток времени можно будет назвать бригадой будущего. Об этом рассказал газете Минобороны Украины Народная армия командир этой бригады полковник Николай Палас.

В Военно-морских силах Украины около месяца назад появилось соединение морской пехоты, которое "через небольшой промежуток времени" можно будет назвать "бригадой будущего". Об этом рассказал газете Минобороны Украины "Народная армия" командир этой бригады полковник Николай Палас.В новую бригаду, появившуюся в украинских ВМС, по словам командира, уже поступают современная техника и оружие. При этом речь идет о танках Т-80, собиравшихся еще в Советском Союзе, и бронетранспортерах БТР-7 — модернизации советского БТР-70.Вооружить бригаду планируется украинскими бронеавтомобилями "Варта", противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П" и модернизированным стрелковым оружием, передает РИА Новости. В результате, по словам Паласа, новое соединение будет олицетворять все "высокие стандарты", которым следуют все подразделения Вооруженных сил Украины.Качество украинской военной техники давно оставляет желать лучшего: на него жалуются не только сами украинские военные, но и зарубежные партнеры Киева. Не лучше обстоят дела и с личным составом: морально-психическое состояние украинских военных ухудшается, силовики мародерствуют, возникают пьяные конфликты.В украинской армии часты случаи неуставных взаимоотношений, приводящие к дезертирству и самоубийствам. По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, небоевые потери ВСУ с 2014 года превысили 10 тысяч человек.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть