Попозировав на фоне эмблемы войск СС, украинский президент Петр Порошенко совершил большую ошибку, считают эксперты. Накануне президентских выборов Порошенко может растерять сторонников.

Попозировав на фоне эмблемы войск СС, украинский президент Петр Порошенко совершил большую ошибку. Так одну из последних фотографий Порошенко, размещенную на личной странице украинского президента в Facebook, отреагировал первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. На фотографии Петр Порошенко позирует рядом с солдатом в форме с эмблемой 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова" (череп со скрещенными костями). Джабаров считает, что накануне президентских выборов Порошенко может растерять сторонников."Порошенко себя дискредитировал полностью", — сказал Джабаров, его цитирует РИА Новости. Эксперт добавил, что, выкладывая такие фотографии, украинский президент приобретет сторонников только среди фашиствующих молодчиков.Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев не удивлен такому поступку Порошенко. В интервью RT Суздальцев назвал это частью демонстрации новой идеологии Украины — этнического национализма. Сам Порошенко нередко демонстрировал свою позицию "государственного националиста" и в предстоящей президентской гонке опирается именно на такой электорат.В ведении войск СС (SS — Schutzstaffel) во время Второй мировой войны находились концентрационные лагеря, в которых погибли миллионы людей. Нюрнбергский трибунал признал всех членов СС военными преступниками.