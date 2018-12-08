Полиция применила водометы против вышедших в субботу на улицы Парижа участников движения желтые жилеты. Водометы были применены после того, как демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками.

Полиция применила водометы против вышедших в субботу на улицы Парижа участников движения "желтые жилеты". Инцидент произошел на авеню Морсо в районе Елисейских полей. Водометы были применены после того, как демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками, сообщает ТАСС.Ранее против демонстрантов был применен слезоточивый газ, в эпицентре газовой атаки находился корреспондент ВГТРК Николай Соколов, пострадала от действия газа корреспондент РИА Новости Виктория Иванова.Власти увеличили число сотрудников правоохранительных органов на улицах крупных городов для поддержания порядка. Если в прошлую субботу, 1 декабря, для обеспечения порядка на улицах городов были привлечены 65 тысяч сотрудников сил безопасности, в том числе пять тысяч в Париже, то сегодня во Франции мобилизовано более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе восемь тысяч в столице. В качестве поддержки используются специализированные бронированные машины жандармерии. Согласно последним данным, в ходе акции протеста полиция задержала 575 человек, из которых 361 помещен под стражу.Банки, офисы и магазины, расположенные в районе Елисейских полей в Париже, еще в пятницу забаррикадировали свои окна. Большинство из них не откроются раньше понедельника, включая популярные магазины на бульваре Осман. Будут недоступны и другие популярные туристические места: Эйфелева башня, Триумфальная арка, музеи Лувр, Орсе и другие. Зафиксироаны перебои с транспортом, закрыты порядка 45 станций метро, ограничено движение по Парижской кольцевой дороге.Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.