Депутат Госдумы РФ от полуострова Крым Наталья Поклонская предложила президенту Украины Петру Порошенко, после того как он сфотографировался с солдатом в форме танковой дивизии СС, сделать фото с ветеранами Великой Отечественной войны.

Украинскому президенту предложили сделать фото с ветеранами Великой Отечественной войны. Это предложила сделать депутат Госдумы РФ от полуострова Крым Наталья Поклонская после того, как Порошенко выложил в Facebook "патриотическое" фото.На этой фотографии украинский лидер стоит перед строем десантников. А на форме одного из них явственно виден череп со скрещенными костями – эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова".Поклонская считает, что Порошенко предал память ветеранов, тех миллионов, что погибли от рук эсэсовцев, передает РИА Новости.