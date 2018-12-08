С маленькими пациентами детской городской поликлиники №42 и их родителями инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели профилактические беседы...

Акция «Пристегнись, Россия!» направлена на снижение тяжести последствий ДТП, популяризацию использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств водителями и пассажирами транспортных средств.С маленькими пациентами детской городской поликлиники №42 и их родителями инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели профилактические беседы. Сотрудники ГИБДД рассказали присутствующим о важности соблюдения Правил дорожного движения и напомнили родителям о необходимости применения специальных удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей.Для малышей инспекторы ГИБДД подготовили загадки и вопросы в стихах, на которые ребята с большим интересом давали правильные ответы и за это получали тематические подарки.Дети и их родители с большим удовольствием присоединились к популярной акции и сделали совместные фотографии с сотрудниками дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81