Первый день выходных оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. Дни.ру постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 декабря 2018 года.

Первый день выходных оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 декабря 2018 года.Недавно 71-летняя Наталья Варлей, которая снялась в легендарной советской комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" выпустила автобиографичную книгу, в которой обвинила покойного Леонида Гайдая в сексуальных домогательствах.Вдова режиссера, актриса Нина Гребешкова прокомментировала обвинения Варлей в адрес ее покойного мужа.2Подопечная Сергея Шнурова в шоу "Голос" Рушана Валиева переосмыслила один из главных хитов Ольги Бузовой "Мало половин" и выступила с песней на этапе "нокаутов". Когда девушка закончила выступление, наставники были шокированы.Так, Баста отметил, что "Прикосновение к классике – это всегда большой праздник и благодарность за чувства". "Что сказать про Рушану? Ангел во плоти. У вас такой ангельский голос. Чистота интонирования, обертона, та техника вокала, которой вы пользуетесь. Она так уникальна, она такая ваша. Это самое ценное – когда у артиста, певца есть своя манера пения. Она у вас есть, я вас с этим поздравляю", – добавила Ани Лорак.Недавно актриса Мария Шукшина объявила крестовый поход против против популярной программы телеканала "Россия 1" и лично Андрея Малахова. Артистка продолжает отчитываться об успехах в этом деле перед своими поклонниками.Шукшина опубликовала новый обличительный пост про скандальную программу Андрея Малахова "Прямой эфир". Артистка подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу за то, что в нем "порочат честь и достоинство приличных людей".Актер Валерий Гаркалин стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист рассказал, как закатил истерику режиссеру Владимиру Меньшову, и от его повествования ведущая смеялась в голос.Валерий гаркалин театральный и кино-актер. Причем его роль в комедии "Ширли-мырли" является для него знаковой. После выхода фильма Гаркалин был невероятно популярен. Валерий признался, что режиссер ленты Владимир Меньшов был невероятно требователен к актерам.Общественность потрясена очередным скандалом королевской семьи. По словам одного из придворных, принц Гарри до сих чувствует свою вину за то, что не смог защитить свою мать – принцессу Диану, которая погибла в далеком 1997 году.Теперь герцог очень трепетно опекает свою супругу Меган Маркл. Он не терпит абсолютно никакой критики в ее адрес.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 декабря 2018 года, читайте в и специальных .