В результате столкновения трактора и легкового автомобиля Daewoo Nexia, произошедшего около аэропорта Домодедово. В результате инцидента, последствия которого снял на видео очевидец, пострадали пять человек, которым потребовалась госпитализация.

Легковой автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с трактором на подъезде к аэропорту Домодедово в Подмосковье утром в субботу, 8 декабря, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.Очевидец, оказавшийся на месте аварии через некоторое время после ДТП, запечатлел на видео последствия инцидента. На записи видно, что помимо пострадавшей передней части, у легковушки смята крыша.В настоящее время известно, что в результате произошедшего пострадали пять человек. Все они госпитализированы.