Общественность потрясена очередным скандалом королевской семьи. По словам одного из придворных, принц Гарри до сих чувствует свою вину за то, что не смог защитить свою мать – принцессу Диану, которая погибла в далеком 1997 году.

Общественность потрясена очередным скандалом королевской семьи. По словам одного из придворных, принц Гарри до сих чувствует свою вину за то, что не смог защитить свою мать – принцессу Диану, которая погибла в далеком 1997 году.Теперь герцог очень трепетно опекает свою супругу Меган Маркл. Он не терпит абсолютно никакой критики в ее адрес.Из-за этого Гарри видит негатив там, где ее даже близко нет. Недавно он и вовсе обвинил Уильяма в разрушении его отношений с Меган Маркл, пишет издание The Sun.Когда актриса появилась в жизни принца Гарри, отношения между братьями охладели. Анонимный источник выразил надежду, что когда родственники разъедутся, то уже не будут выяснять отношения по каждому поводу.Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская появилась на встрече академиков в Королевском колледже в Лондоне. Вместе с учеными она обсудила проблему высшего образования.Появление королевской особы в зале стало приятным сюрпризом для многих присутствующих, потому что Меган заранее не объявляла о том, что посетит это мероприятие. Подготовка к нему велась практически в тайне.