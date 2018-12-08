Президент России Владимир Путин призвал членов партии Единая Россия не допускать хамства, пренебрежения к людям, что опускает партию ниже плинтуса.

Российский лидер Владимир Путин выступил на съезде партии "Единой России". Он призвал однопартийцев, большинство которых – порядочные люди, патриоты России, воздержаться от хамства и поступков, дискредитирующих партию и опускающих ее "ниже плинтуса", передает "Интерфакс".Российский лидер считает допустимым нахождение у власти только людей с четкой программой действий.Кроме того, президент обратил внимание на политическое лидерство, суть которого не в том, чтобы обещать людям манну небесную, а принимать нужные стране решения и говорить о них людям.Также Путин отметил необходимость поддержания авторитета партии. Говоря о привлечении молодежи, он упомянул проходящие по всей стране конкурсы по формированию управленческого состава, передает ТАСС.