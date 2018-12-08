Авария произошла в Суздальском районе

Авария произошла в Суздальском районеВечером 7 декабря в Суздальском районе Владимирской области произошла дорожная авария, в которой пострадали четыре человека.«В 20.18 по местному времени поступило сообщение о ДТП на трессе ФАД М-7 Волга, подъезд к г. Владимир, п. Боголюбово, у поворота на п. Суромна», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.По предварительной информации водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой».В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Приоры» 35 и 2 лет. Все пострадавшие с травмами доставлены в больницы.