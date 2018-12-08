Россия и Турция продолжат развивать межпарламентское сотрудничество. Главная задача парламентариев – законодательно обеспечить принятые президентами решения, заявил на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

Россия и Турцияпродолжат развивать межпарламентское сотрудничество. Главная задачапарламентариев – законодательно обеспечить принятые президентами решения,заявил на встрече с председателемВеликого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом спикер российской ГосдумыВячеслав Володин.Беседа прошлана полях второй конференции по противодействию терроризму и укреплениюрегионального взаимодействия. Бинали Йылдырым напомнил о решении создатьмежпарламентскую комиссию высокого уровня между Госдумой и парламентомТурции. По его оценке, президентыВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган очень сблизили две наши страны."Мы посчитали,что за этот год было восемь встреч наших президентов", – сказалБинали Йылдырым и добавил, что и парламентарии должны действовать так жеэнергично.Близкиеотношения между Россией и Турцией – гарантия региональнойбезопасности и стабильности.В свою очередь,ВячеславВолодин отметил, что на каждой встрече с Бинали Йылырымомобсуждаются новые форматы и решения, которые позволяют болееэффективно работать и в целом развивать межпарламентскоесотрудничество. Он также поблагодарил Бинали Йылдырыма за поддержкурусского языка в Турции и пригласил его посетить Россиюв 2019 году.На встречеобсуждалась также проблема удержания российского ребенка в Турции. Речь идет о несовершеннолетнейгражданке, факт похищения которой признал стамбульский суд. Уже вынесенорешение в отношении похитителя, гражданина Турции, но девочка до сих поростается у него. Бинали Йылдырым пообещалвзять ситуацию под личный контроль.СпикерГосдумы Вячеслав Володин находился с двухдневным визитом в Тегеране, там проходилаконференция по вопросам борьбы с терроризмом. В своей вступительной речи главаДумы сказал, что слаженной борьбе с терроризмом в мире мешают геополитическиеамбиции США.По его словам, Вашингтон пытается оправдать свои действия поподрыву государственных институтов вразных странах мира так называемой концепцией противодействия насильственномуэкстремизму. Из-за этого терроризмом еще больше усиливается, нанося ущерб целымрегионам, сделал вывод Володин.