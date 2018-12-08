Россия и Турция
продолжат развивать межпарламентское сотрудничество. Главная задача
парламентариев – законодательно обеспечить принятые президентами решения,
заявил на встрече с председателем
Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом спикер российской Госдумы
Вячеслав Володин.
Россия и Турция
продолжат развивать межпарламентское сотрудничество. Главная задача
парламентариев – законодательно обеспечить принятые президентами решения,
заявил на встрече с председателем
Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом спикер российской Госдумы
Вячеслав Володин.
Беседа прошла
на полях второй конференции по противодействию терроризму и укреплению
регионального взаимодействия. Бинали Йылдырым напомнил о решении создать
межпарламентскую комиссию высокого уровня между Госдумой и парламентом
Турции. По его оценке, президенты
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган очень сблизили две наши страны.
"Мы посчитали,
что за этот год было восемь встреч наших президентов", – сказал
Бинали Йылдырым и добавил, что и парламентарии должны действовать так же
энергично.
Близкие
отношения между Россией и Турцией – гарантия региональной
безопасности и стабильности.
В свою очередь,
Вячеслав
Володин отметил, что на каждой встрече с Бинали Йылырымом
обсуждаются новые форматы и решения, которые позволяют более
эффективно работать и в целом развивать межпарламентское
сотрудничество. Он также поблагодарил Бинали Йылдырыма за поддержку
русского языка в Турции и пригласил его посетить Россию
в 2019 году.
На встрече
обсуждалась также проблема удержания российского ребенка в Турции. Речь идет о несовершеннолетней
гражданке, факт похищения которой признал стамбульский суд. Уже вынесено
решение в отношении похитителя, гражданина Турции, но девочка до сих пор
остается у него. Бинали Йылдырым пообещал
взять ситуацию под личный контроль.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин находился с двухдневным визитом в Тегеране, там проходила
конференция по вопросам борьбы с терроризмом. В своей вступительной речи глава
Думы сказал, что слаженной борьбе с терроризмом в мире мешают геополитические
амбиции США.
По его словам, Вашингтон пытается оправдать свои действия по
подрыву государственных институтов в
разных странах мира так называемой концепцией противодействия насильственному
экстремизму. Из-за этого терроризмом еще больше усиливается, нанося ущерб целым
регионам, сделал вывод Володин.