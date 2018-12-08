Целью украинской провокации в Керченском проливе был Крымский мост. Такое заявление сделали сегодня в ФСБ России. На брифинге представители ведомства сообщили массу новых подробностей. В частности, рассказали о том, что инцидент не был первой провокацией, они начались задолго до него.

Целью украинской провокации в Керченском проливе был Крымский мост. Такое заявление сделали сегодня в ФСБ России. На брифинге представители ведомства сообщили массу новых подробностей. В частности, рассказали о том, что инцидент не был первой провокацией, они начались задолго до него.Откровенная провокация — иначе действия украинских моряков назвать нельзя. Об этом заявили представители ФСБ на специальном брифинге.Опасно маневрировали и находились в полной боевой готовности. Два катера и буксир могли навредить не только пограничникам, но и простым морякам: в момент появления так называемого звена украинских ВМС, в районе находились больше 160 гражданских судов."Экипажи зафиксировали приведение кораблей в боевую готовность. Направили пушки на нас, когда как наши даже орудия не подняли", — заявил Михаил Шишов.На призывы прекратить безрассудные действия экипажи не реагировали. К мосту, уничтожить который в Незалежной призывают давно, пытались идти напролом. Противостояние продолжалось больше суток. Силу в отношении нарушителей пограничники применили, лишь когда все другие варианты не сработали. Катера и буксир профессионально были обездвижены и задержаны. И даже после этого командиры украинских экипажей утверждали, что право заходить в воды России якобы имели."Сообщили, что имеют право пройти, сослались на договор. Но добраться до территорий, упомянутых в договоре, могли только через территориальные воды России. Корабли пересекли госграницу и зашли в район моря, который еще до воссоединения с Крымом был российским", — говорит Алексей Вольский.На задержанных катерах, участвовавших в провокации, были найдены письменные указания для военных: идти скрытно, в поле зрения черноморцев не попадать. Интересно, что этой "операцией" руководили сотрудники СБУ, замеченные на Донбассе.Чтобы остановить вооруженных и непредсказуемых, береговая охрана была вынуждена закрыть Керченский пролив. Это сразу же дало повод украинским властям заявить: Россия устроила морскую блокаду."К тому же всего пару месяцев назад под аркой Крымского моста прошли два военных корабля Украины. Соблюдая все правила пересечения границы, заранее уведомив о своем маршруте российскую сторону. Но это скорее исключение в череде событий, связанных с агрессивной политикой Украины, направленной против России", продолжил Вольский.24 моряка сейчас в Москве. Им даже предоставили переводчика, услугами которого воспользовался лишь 1 человек. Расследование уголовного дела продолжается.