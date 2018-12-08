Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков выступил в эфире передачи Народ против на канале Zik на русском языке. При этом на Украине звучат призывы запретить все, что связано с русским языком, а украинским политиков за выступления на нем критикуют.

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков выступил в эфире передачи "Народ против" на канале Zik на русском языке. При этом на Украине звучат призывы запретить все, что связано с русским языком, а украинским политиков за выступления на нем критикуют.Депутат украинской Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил Бирюкова — своего оппонента по дебатам — в "неуважении к украинской нации", напомнив ему предвыборный лозунг Порошенко "Армия. Язык. Вера". По словам Мосийчука, Петру Порошенко, раз уж он поднимает вопросы языка, стоило бы "выставлять на эфиры спикера, который говорит по-украински". По словам нардепа, советник "подставляет шефа", который уже "завесил всю страну" билбордами с упомянутым лозунгом.На Украину уже нельзя ввозить многие российские книги, напоминает РИА Новости. В соответствии с законом о недопущении на рынок "продукции антиукраинского содержания", печатная продукция из России обязана пройти цензуру Госкомтелерадио. В черном списке Киева в настоящее время числятся более 200 книг.Ранее на странице Порошенко в "Фейсбуке" была опубликована фотография украинского президента рядом с солдатом в форме с эмблемой 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова" — черепом со скрещенными костями. На то, что акт братания Порошенко с эсэсовцами не должен остаться безнаказанным, уже указал депутат российской Госдумы от Крыма Андрей Козенко.