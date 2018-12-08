Прототип электролета, который в будущем может стать беспилотным городским такси с вертикальным взлетом и посадкой, упал, продержавшись в воздухе несколько секунд. Инцидент сняли на видео многочисленные журналисты, приглашенные на демонстрацию возможностей аппарата.

Тестовый полет прототипа электролет, разрабатываемого компанией-резидентом центра "Сколково" завершился неудачей, попавшей в объективы камер журналистов, собранных организаторами мероприятия, проходившего в минувшую пятницу, 7 декабря.Сообщается, что создатели решили продемонстрировать возможности прототипа беспилотного летающего такси от "Бартини дизайн". Аппарат оторвался от земли, несколько секунд провисел в воздухе и рухнул в сугроб.Как рассказал представитель компании, чьи сотрудники провели неудачную демонстрацию, причина падения кроется в том, что "в этой конкретной ситуации мы слишком затянули ожидание между последним прогревом и взлетом, в том числе отвлеклись на общение с гостями мероприятия"."Если в данную погоду положить на такой же промежуток времени обычный телефон на землю, он также окажется разряженным. При использовании литий-ионной энергетики нужно внимательно учитывать температурный режим", — приводит ТАСС слова директора по развитию "Бартини дизайн" Ильи Ханыкова.Работы, целью которых является исследование вопросов функционирования электролетов вертикального взлета и посадки – нового вида транспорта, предназначенного для функционирования в городской черте, будут продолжены.Предполагается, что их возможное внедрение сможет снизить нагрузку на существующие, традиционные, виды транспорта, скажется на скорости передвижения по мегаполису и благотворно повлияет на экологию.